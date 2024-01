Adriano Panatta tient enfin son successeur !

48 ans après sa victoire à Roland‐Garros, dernier sacre en Grand Chelem d’un joueur italien, Jannik Sinner a mis fin à cette incroyable disette en rempor­tant l’Open d’Australie ce dimanche. Un exploit salué comme il se doit de l’autre côté des Alpes et notam­ment par Adriano, inter­rogé par nos confrères d’Ubitennis.

« Enfin ! J’espérais que cela arri­ve­rait plus tôt. Ce que j’ai fait reste avec moi, mais je suis heureux pour Jannik parce qu’il le mérite. Il est main­te­nant le plus fort de tous, il gagnera encore et il gagnera beau­coup. Il est désor­mais le meilleur frap­peur du circuit et a une réponse digne de Djokovic. C’est un joueur de tennis complet avec une menta­lité qui lui permet de ne craindre personne. Il est cool, il ne tremble devant rien. Sinner me rappelle Nadal du point de vue du mental. Il ne lâche jamais et se bat sur chaque balle comme si c’était la dernière. Et il a encore une marge de progression. »