Auteur d’un match presque parfait pour éliminer Carlos Alcaraz, ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Alexander Zverev a reconnu s’être un peu fait peur dans le troi­sième set même si sa tactique offen­sive s’est avérée payante.

« Je me suis un peu compliqué les choses, oui, mais tout le mérite lui en revient. J’ai l’im­pres­sion qu’il s’est mis à jouer son meilleur tennis alors qu’il était mené 5–2 dans le troi­sième. J’ai réussi un début parfait. Je lui mettais la pres­sion, je lui enle­vais du temps et je jouais de façon très agres­sive. J’avais l’im­pres­sion de lui enlever la raquette des mains. Mais, honnê­te­ment, il n’y a pas autre chose à faire face à lui. Parce que si vous le laissez prendre le contrôle du jeu, installer son rythme, il devient injouable. Quand il gère le match, il est le meilleur au monde. J’étais obligé de prendre le match à mon compte et je pense que je l’ai bien fait. »