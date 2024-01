De passage à Melbourne où il a suivi en tribunes le premier tour de Novak Djokovic, Andre Agassi n’a pas tari d’éloges sur son ancien joueur lors d’une inter­view accordée à Eurosport.

« Il ne cesse de battre tous les records, même les siens. Il a 36 ans et on dirait qu’il va sur ses 31, et il a encore quelques années devant lui. C’est un homme bien et c’était sympa de le voir après le match dimanche dernier. C’est toujours un plaisir de le voir à l’œuvre. Il est le seul à pouvoir jouer comme il le fait et c’est un plaisir pour nous tous de le voir jouer. J’espère qu’il restera dans les parages pendant un certain temps », a déclaré le « kid de Las Vegas ».