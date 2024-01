L’espoir trico­lore a donné une bel inter­view à l’Equipe Magazine. Dans cet entre­tien, Arthur évoque son jeu et aussi ses ambi­tions. Il défend aussi un peu son statut de joueur puncheur.

« Je me dis jamais : « Je vais foutre le bordel, faire des point de dingue » Si ça arrive c’est génial, tu es content, tu célèbres avec le public. Mais quand j’entre sur le terrain, c’est le busi­ness ! Je suis là poiur gagner. su fais le show et que tu perds, arrête et gagne (sourire). Je ne suis pas là pour faire le cirque, mais ca fait partie de ma person­na­lité de montrer un peu plus d’émotions« ‘