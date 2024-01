Durant une partie du tournoi, Emmanuel Huessner, co‐fondateur de MyteamPerformance, aujourd’hui coach de la joueuse ukrai­nienne Dayana Yastremska répondra à nos questions.

Avant de parler de sa joueuse, on a voulu savoir comment se compor­tait les balles du tournoi puisque ce sujet a été souvent mis en avant ces dernières semaines. Sa joueuse qui s’est quali­fiée affron­tera lundi la tête de série 7 Vondrousova. Demain, il reviendra donc sur cette colla­bo­ra­tion surprise.

« J’ai pu bien observer le compor­te­ment des balles car Daryna a beau­coup joué ces deux dernières semaines. Au début, les balles sont de véri­tables roquettes, elles fusent, et il faut donc savoir s’adapter. Après forcé­ment avec ces condi­tions clima­tiques, elles deviennent moins vives, elles gros­sissent, mais c’est assez logique fina­le­ment. Donc par la suite, il faut forcé­ment en mettre un peu plus, avancer davan­tage et l’on est pas toujours remer­cier comme il se doit car la balle est plus lente. Mais bon, on les change tout les neufs jeux donc par la suite on repart sur la même séquence qu’en début de match »

MyTeamPerformance est un centre de haut‐niveau dont les fonda­teurs sont Bastien Fazincani et Emmanuel Heusnerr. Ils accueillent des projets de tennis de haut‐niveau sur le club résident l’US Cagnes sur Mer.