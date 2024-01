Alors que la légende du tennis austra­lien, Pat Cash, a demandé un peu plus de respect de la part des fans locaux notam­ment envers les joueurs inter­na­tio­naux, Nick Kyrgios lui a sèche­ment répondu en expli­quant fina­le­ment que Pat était presque un vieux fossile.

« C’est un commen­taire abso­lu­ment stupide de la part d’un vieux patron qui n’a aucune idée du marke­ting ou de la façon dont les choses fonc­tionnent aujourd’hui. Il faut du diver­tis­se­ment. La géné­ra­tion actuelle n’a pas une grande capa­cité d’attention. C’est pour­quoi vous voyez des clips sur Instagram qui tournent et qui durent entre 15 et 20 secondes. Quelqu’un comme Pat Cash ne serait pas capable de saisir ce concept. Et je n’enlève rien à Pat Cash. Un joueur incroyable de sa géné­ra­tion, mais nous devons conti­nuer à faire grandir ce sport pour les fans du monde entier. »