Opposé pour la deuxième fois de sa carrière à Rafael Nadal (cette nuit, à partir de 4h30, heure fran­çaise) après une défaite en trois sets lors de l’US Open 2019, Matteo Berrettini sait désor­mais à quoi s’at­tendre même s’il va égale­ment devoir gérer la pres­sion d’af­fronter une telle légende du jeu.

D’ailleurs, l’Italien a lui même reconnu en confé­rence de presse qu’il avait souvent encou­ragé l’Espagnol devant sa télé lors­qu’il était jeune. Un joli clin d’œil.

« Ça va être une nouvelle grande oppor­tu­nité pour moi. Après deux ans et demi, rejouer contre Nadal,c’est toujours quelque chose de spécial. Je l’ai regardé et encou­ragé tant de fois dans ce tournoi et d’autres, et jouer contre lui sur la Rod Laver Arena en demi‐finale est quelque chose dont je rêvais quand j’étais enfant. Même en disant cela, je veux vrai­ment gagner ce match. Je sais que je peux le faire. Ça va être un match très diffi­cile. Mais je suis en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la troi­sième fois ce qui veut dire que c’est mon niveau et que je peux aller encore plus loin. »