Entraîneur principal de Rafael Nadal depuis décembre 2016 et le retrait de Toni Nadal, Carlos Moya fait partie de toutes les aventures du Majorquin. Ce mercredi, il a annoncé sur son compte Twitter qu’il ne se rendrai pas à Melbourne en compagnie de son poulain : « Après avoir discuté avec Rafa, nous avons décidé que je ne me rendrai pas à Melbourne avec l’équipe. Cette année je devrai le regarder de chez moi car il est temps d’être avec la famille, les parents et les enfants en raison de la situation délicate qui est vécue en Espagne avec le covid. Bonne chance à l’équipe », a déclaré l’entraîneur de 44 ans qui va laisser l’autre coach de Rafa, Francisco Roig, prendre les rênes durant ce séjour australien.

Después de hablar con Rafa hemos decidido que no viajaré a Melbourne con el equipo.Este año me tocará verlo desde casa ya que es tiempo de estar en familia,padres e hijos debido a la delicada situación que se está viviendo en España con el covid.

Mucha suerte al equipo ! !💪💪💪 — Carlos Moya (@Charlymoya) January 13, 2021