Effondrée en confé­rence de presse après sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie contre Magdalena Frech. , Caroline Garcia s’est exprimée très honnê­te­ment sur cette nouvelle déception.

« Dans le match, parfois je n’ar­ri­vais même plus à respirer. Comment trouver la solu­tion sur mon service si je n’ar­rive pas à respirer, le truc le plus simple au monde. Après… Ce n’est qu’un deuxième tour de l’Open d’Australie, mais je joue une fille qui est moins bien classée. Pourquoi je me mets dans un état pareil ? J’en sais rien, en fait. Mais depuis un certain temps, c’est comme ça et je n’ar­rive pas à le dépasser. En fait, ça me bouffe. Parfois, je me demande pour­quoi je fais ça. Mais chaque jour je me dis que je vais conti­nuer à essayer. Peut‐être qu’au bout, je retien­drai la leçon de ma carrière spor­tive pour passer à autre chose. J’aurais beau­coup appris sur moi‐même et ça m’ai­dera dans ma vie d’après. Mais parfois, tu te demandes pour­quoi tu fais ça. Et il y a l’équipe, la famille… Tu es tout le temps dans la machine à laver et tu dois y aller », a déclaré la numéro 1 fran­çaise dans des propos rapportés par L’Equipe.