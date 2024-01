Caroline Garcia a eu bien du mal à retenir ses larmes lors de son passage en confé­rence de presse après sa défaite au deuxième tour de l’Open d’Australie face à la Polonaise Magdalena Frech.

La joueuse trico­lore, après avoir déclaré qu’elle avait eu du mal à respirer pendant la rencontre à cause du stress et de la pres­sion, a égale­ment affirmé, les larmes aux yeux, que son rêve de décro­cher un jour un titre du Grand Chelem était encore présent.

« Pourquoi je me mets dans un état pareil ? Ça me bouffe » : la détresse de Caroline Garcia après son élimi­na­tion au 2e tour de l’Open d’Australie #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/ZUEnfrYsab — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 17, 2024

« C’est sûr que les pauses sont assez courtes, mais en faisant ce sport on sait pour quoi on signe. Mon rêve de gagner un Grand Chelem est toujours là. Et c’est pour ça que des fois, tu as l’im­pres­sion que tu t’in­fliges certaines choses parce que c’est dur, c’est dur physi­que­ment, c’est dur menta­le­ment. Tu as une adver­saire en face de toi, tu dois trouver des solutions. »