La for­mi­dable orga­ni­sa­tion du tour­noi a per­mis à un nombre (certes res­treint mais suf­fi­sant pour appor­ter de la vie et de l’ambiance dans les stades de Melbourne) de spec­ta­teurs d’assister à deux tiers des matchs de l’Open d’Australie. Après une sai­son 2020 ren­due dif­fi­cile par la pan­dé­mie de Covid‐19, ce pre­mier Majeur de l’année est un vent d’air frais pour les joueurs et ama­teurs de ten­nis. Mais comme sou­vent, toute bonne chose est sui­vie de mau­vaises nouvelles…

Ainsi, d’a­près West Australian, le direc­teur du tour­noi Craig Tiley admet qu’il fau­dra des années pour se remettre de l’im­pact finan­cier de l’or­ga­ni­sa­tion de l’Open d’Australie, esti­mant la perte à plus de 100 mil­lions de dol­lars. En plus de l’a­mé­na­ge­ment du tour­noi, Tennis Austria a dû dépen­ser mas­si­ve­ment dans les trans­ports et dans les mesures de qua­ran­taine pour plus de 1000 personnes…