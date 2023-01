Le Serbe a livré une copie parfaite face à Alex de Minaur. Novak s’im­pose en trois manches sans avoir été inquiété une seule seconde : 6–2, 6–1, 6–2. Après cette victoire écla­tante où il a couru comme un lapin, il sera diffi­cile encore de parler de bles­sure pour celui qui s’est déjà imposé neuf fois en Australie.

Serein et en contrôle, Nole a clai­re­ment envoyé un signe à l’en­semble des joueurs encore en lice. Précis, ne ratant presque rien, il a été sans pitié. Le public venu en masse encou­ragé leur compa­triote a donc assisté à un récital même si Alex n’a jamais cessé de se battre.

Après le jeu de l’Australien avec sa balle franche à hauteur de hanche est parfaite pour Novak qui a pu réviser ses gammes. Tous les amou­reux du beau jeu aime­raient une finale entre Stefanos Tsitsipas et Novak Djokovic, mais on en est forcé­ment encore loin surtout que Nole sera opposé à Rublev au prochain tour. Le Russe risque de donner plus de fil à retordre que le « pauvre » Alex de Minaur même si Nole reste le favori.