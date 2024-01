Après son succès face à Humbert large­ment lié à sa perfor­mance sur son service, le Polonais a bien voulu expli­quer son secret sur ce coup déter­mi­nant dans le tennis moderne.

« Je pense que j’ai commencé à travailler dessus avec Craig (Boynton). En 2019, nous avons examiné mon score de service et nous avons constaté qu’il se situait aux alen­tours de la 70e place mondiale. Nous nous sommes donc dit qu’il fallait améliorer un peu ce chiffre. Depuis, cela est le cas. J’ai consciem­ment fait des ajus­te­ments et j’ai compris ce qu’il fallait améliorer, comme l’en­droit où placer la balle. Il faut juste trouver le bon rythme et frapper au bon endroit. D’ailleurs nous conti­nuons à travailler, à consa­crer des heures, du temps et des efforts sur ce coup. Mais atten­tion, il ne s’agit pas seule­ment de faire du panier mais d’avoir sur chaque service une réelle intention »