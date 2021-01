Finaliste à Delray Beach où il va affronter Korda, le Polonais Hubert Hurkacz sait qu’il sera tête de série à l’Open d’Australie.

Une donnée qui lui permet de pouvoir se préparer avec plus de confiance pour cette échéance d’autant qu’il n’a pas encore réalisé d’exploits en Grand Chelem depuis le début de sa carrière : « Etre tête de série peut m’aider beaucoup à surmonter les premiers tours sans stress et à gagner la confiance nécessaire pour aller plus loin. Savoir que vous n’allez pas affronter les meilleurs au premier et au deuxième tour m’apporte beaucoup de tranquillité d’esprit, cela diminue le stress. Même si c’est une bonne nouvelle, mon objectif est d’avoir un bien meilleur classement encore ». Ce sera sa 3ème participation à l’Open d’Australie.