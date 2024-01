L’humilité rime souvent avec timidité.

Lors de son passage en confé­rence de presse après son sacre sur l’Open d’Australie ce dimanche, Jannik Sinner a notam­ment été inter­rogé sur les mots de son entraî­neur, Darren Cahill, qui a comparé le bruit de la balle sur sa raquette à celles des meilleurs joueurs de l’histoire.

Du coup, lorsque le jour­na­liste lui a demandé s’il était spécial, l’Italien, muni d’un sourire gêné, a eu un peu de mal à répondre…

« Oui, non, c’est une ques­tion diffi­cile. Je ne peux pas y répondre. C’est de la magie, vous savez (rires). C’est diffi­cile de comprendre quand quel­qu’un dit : ‘Regarde, tu es spécial ou tu es un bon joueur’, parce que tu ne connais que toi‐même. En tout cas, mon parcours a été assez rapide. J’ai gagné un Challenger quand j’avais environ 17 ans, puis j’ai gagné le NextGen, et un premier tournoi ATP. On ne se rend même pas compte de la vitesse à laquelle les choses évoluent. »