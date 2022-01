Nick Kyrgios est quand même un drôle d’oiseau.

Sorti large­ment vain­queur de son duel du premier tour face à Liam Broady où il a régalé le public avec notam­ment un impro­bable service tweener, l’Australien s’est présenté en confé­rence de presse avec un large sourire et la satis­fac­tion d’avoir un nouvel ami en la personne de Novak Djokovic.

En effet, depuis que Kyrgios a pris la défense du numéro 1 mondial à plusieurs reprises dans sa « guerre » contre le gouver­ne­ment local, les deux hommes se sont rappro­chés en privé. À tel point que Nick veut proposer à Nole une asso­cia­tion en double. Rien que ça.

« Évidemment, Novak et moi avons eu quelques diffé­rends par le passé. Mais, vous savez, que ce soit Novak ou quel­qu’un d’autre, j’au­rais fait exac­te­ment la même chose. Je ne l’ai pas fait parce qu’il est Serbe ou parce que c’est le numéro 1 mondial. Si c’était un autre joueur pris dans ce scénario, je me serais levé pour dire ce que je pense être juste. Je pense que c’était juste une coïn­ci­dence que ce soit Novak et c’est quand même une sacrée histoire. Mais en effet, nous avons un peu une ‘bromance’ (une amitié forte, ndlr) en cours actuel­le­ment. Et je ne m’en plains pas. Je pense que je vais lui demander de jouer en double avec moi quelque part (rires). »