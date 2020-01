Vainqueur en trois sets au premier tour de l’Open d’Australie ce mardi, Nick Kyrgios serait-il davantage concerné sur le court depuis que son pays est en difficulté à cause des incendies ? C’est possible, même s’il a tempéré en philosophant sur sa présence malgré la catastrophe écologique et humaine : « Oui, peut-être que je suis plus concentré avec ce qui ce passe. Je suppose que c’est juste quelque chose qui se voit, n’est-ce pas ? Pourquoi suis-je vraiment sur le court de tennis avec tout ce qui se passe ? » s’est questionné l’Aussie. C’est vrai que je me sentais très concentré aujourd’hui (mardi). Chaque match que j’ai joué cette année, j’ai été plutôt bon. C’est probablement à cause de tout ce qui se passe. »