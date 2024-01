Dans les colonnes de l’Equipe, Adrian Mannarino est revenu sur sa victoires en 5 manches face à Stan The Man. Une victoire acquise grâce notam­ment à la qualité de sa prépa­ra­tion physique. Il faut dire que le Tricolore ne se ménage pas.

S’il a d’abord fait preuve d’hu­mour : « Comme dirait Richie (Gasquet), au bout d’une heure de jeu contre moi, tu ne sais plus jouer », Adrian a évoqué tout le travail qu’il réalise pour être en forme.

« J’aimerai avoir une vie un peu plus fin avec un petit peu plus de temps libre, mais c’est vrai que je m’in­flige beau­coup, beau­coup de travai. C’est ma manière de faire, je crois beau­coup en ça. Il y a beau­coup de joueurs qui ont tendance me char­rier là‐dessus et à me dire : « Putain, tu retournes t’en­traine mais ça sert à quoi »