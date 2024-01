Océane Dodin est clai­re­ment une joueuse à part sur le circuit féminin.

Dotée d’un jeu ultra agressif, celle qui adore envoyer des « lattes » et qui prend plaisir à le faire et égale­ment entraînée depuis plusieurs années par un binôme composé de son papa et de son petit ami. C’est ce dernier qui est d’ailleurs à ses côtés sur cet Open d’Australie où elle affron­tera sa compa­triote Clara Burel ce samedi pour une place en huitièmes de finale.

Interrogée par L’Équipe, la Français de 27 ans a juste­ment évoqué cette colla­bo­ra­tion assez inso­lite alors que son copain ne sait à peine renvoyer une balle.

« Mon copain est non classé et ne sait pas du tout jouer au tennis. En fait, il est pompier à Montpellier. On ne fait pas d’échanges, mais il a trouvé une tech­nique pour m’en­voyer les balles au panier, en cinq ans il a progressé ! C’est toujours mon papa qui est mon entraî­neur, rien n’a changé, mais il se déplace moins sur les tour­nois. Du coup, quand il n’est pas là, mon papy ou mon copain m’accompagne. »