« Il y a un arbre en parti­cu­lier avec lequel j’entretiens une rela­tion privi­lé­giée, pour ainsi dire, au cours des 15 dernières années », expli­quait Novak Djokovic il y a quelques jours. Consultant pour Eurosport durant l’Open d’Australie, Nick Kyrgios a plai­santé sur cette connexion spéciale entre son ami serbe et cet arbre dans le jardin bota­nique du Melbourne Park, où se déroule le premier Grand Chelem de l’année.

« S’il n’avait gagné aucun tournoi, je lui dirais qu’il est complè­te­ment fou, mais vu qu’il en a 24, je suppose que je devrais embrasser tous les arbres que je croise. Écoutez, chacun a sa propre routine. Sa vie doit être telle­ment folle, tout le temps, il n’a jamais vrai­ment le temps de se reposer et d’être au calme. C’est son moment. Je vais aller cher­cher cet arbre et il me portera peut‐être chance. »