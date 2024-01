Il y a quelques jours, l’Arabie Saoudite a annoncé que Rafael Nadal était désor­mais ambas­sa­deur de sa fédé­ra­tion de tennis.

Une nouvelle évidem­ment loin d’être passée inaperçue, d’au­tant plus que l’Arabie Saoudite n’est pas toujours un pays apprécié de tous, et notam­ment par rapport aux droits des femmes, qui y sont là‐bas assez restreints.

Questionnée à ce sujet, Iga Swiatek a essayé de prendre en compte tous les éléments entrant en jeu dans la déci­sion de Rafa, son idole, mais a tout de même émis quelques réserves.

« Bien sûr, j’ai l’im­pres­sion que tout ce qui se passe dans le sport n’est pas tout blanc ou tout noir. Des rumeurs de ‘sports­wa­shing’ (fait d’uti­liser le sport pour améliorer sa répu­ta­tion, NDLR) ont égale­ment circulé à propos de nombreux événe­ments qui ont eu lieu. Dans mon cas, je n’ai rien à voir avec Rafa et ses déci­sions et il est toujours diffi­cile de dire si c’est bien ou mal parce que ce n’est pas facile pour les femmes dans ces régions. Il est évident que ces pays souhaitent égale­ment changer et s’amé­liorer sur le plan poli­tique et sociologique. »