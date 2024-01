Le duel entre Alex de Minaur et Andrey Rublev en huitièmes de finale de l’Open d’Australie s’an­non­çait intense. Et il a tenu toutes ses promesses ce dimanche soir sur la Rod Laver Arena.

D’un côté, De Minaur, tombeur de trois top 10 (dont Djokovic) en début d’année lors de la United Cup. De l’autre, Rublev, invaincu en 2024 et titré à Hong‐Kong.

Au terme d’un combat énorme marqué par de longs rallyes de fond de court et où les deux joueurs se sont rendus coup pour coup, le Russe a fini par venir à bout du local en domi­nant large­ment le cinquième set : 6–4, 6–7(5), 6–7(4), 6–3, 6–0, en 4h12 de jeu.

Marqué par une inten­sité et une justesse impres­sion­nantes de la part des deux joueurs, ce match aura mis en lumière toutes les qualités physiques et tech­niques de ces deux champions.

Sans renier son tennis, Rublev a conti­nuer d’avancer et de distri­buer face à un De Minaur plus rapide que jamais et telle­ment diffi­cile à déborder. S’il a connu quelques excès de colère, il montre avec cette victoire qu’il continue de progresser mentalement.

Le « démon » (il s’agit du surnom donné à De Minaur) chassé, Rublev peut se tourner vers Jannik Sinner, intou­chable depuis le début du tournoi. L’objectif ? Atteindre enfin le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem.