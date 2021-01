Dès que l’annonce d’une bulle VIP à Adelaïde a été dévoilée, la polémique s’est enclenchée. Et les propos de Jérémy Chardy plein de bon sens dans l‘Equipe ont résumé les problèmes étiques que posent cette idée.

Logique donc que les proches du Top 3 allument des contre-feux. C’est ce que l’agent de Dominic Thiem s’est empressé de faire en expliquant que la « bulle VIP » n’avait pas que des avantages : « Polémiquer est inutile, il y a des avantages et des désavantages si on regarde la chose avec précision. Certes, vous avez plus de liberté pour vous déplacer, mais vous n’êtes pas dans les vraies conditions du tournoi comme à Melbourne. Ce qui impliquera forcément des réajustements quand il s’agir de revenir sur le site de l’Open d’Australie » a expliqué Herwig Straka.

On a envie de dire que cet argument est un peu « faible » même si l’agent de Thiem tente déjà d’éteindre un futur incendie.