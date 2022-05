Particulièrement bouillant cette année, le public fran­çais fait beau­coup parler de lui. Alex de Minaur s’en est plaint, Jelena Ostapenko s’est bouchée les oreilles. Mais les Bleus, eux, se régalent. Poussée par les spec­ta­teurs du Philippe‐Chatrier jeudi soir, Alizé Cornet a donné un avis honnête sur l’am­biance dans la capitale.

« Le public fran­çais est assez dur dans l’en­semble, il vaut mieux l’avoir avec nous que contre nous. On hue faci­le­ment. On met faci­le­ment la misère aux joueurs, et quand on n’est pas de son côté, ça peut être très dur. Mais irres­pec­tueux, je ne trouve pas, parce que chaque fois qu’il y a un joueur qui joue dans son pays, c’est comme ça, il a le soutien. En tout cas, moi, ce soir, cela ne m’a pas du tout mis de pres­sion, au contraire, cela m’a vrai­ment donné une énergie supplé­men­taire, et c’était exac­te­ment ce dont j’avais besoin. »