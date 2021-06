Au cours d’un très bel entre­tien accordé à notre quoti­dien préféré, les deux frères de Novak Djokovic, Marko et Djordje, reviennent sur leur parcours respectif. Si le premier reste aux côtés de Pepe Imaz à Marbella, le second est désor­mais direc­teur de l’ATP 250 de Belgrade. Devenu « busi­nessman », Djordje est égale­ment un fan de Rafael Nadal depuis qu’il est tout petit et raconte par ailleurs une anec­dote savou­reuse sur une partie de flipper. Extraits.

« J’ai toujours adoré Rafa, dit ce dernier. Et d’ailleurs, Novak le respecte beau­coup aussi. J’ai toujours aimé sa manière de montrer ses émotions sur le court, et la façon dont il célé­brait les gros points. Je l’avais rencontré la première fois lors du tournoi de Monaco en 2005, à la soirée cabaret des joueurs. J’avais 9 ans, vous imaginez ce que ça fait de voir son idole. Je parlais mieux anglais que lui, mais il avait été telle­ment poli. Le lende­main, je l’avais revu au salon des joueurs. Il m’avait lancé : « Hey, Djole, on se fait un flipper ? » Je l’avais battu et il était telle­ment en colère qu’il avait donné un coup au flipper. Et on s’était quittés sur un »high five »… »