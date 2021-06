Moins de 24 heures après son incroyable et impro­bable sacre en simple dames de Roland‐Garros, Barbora Krejcikova a réalisé ce midi un formi­dable doublé en allant remporter le tournoi de double aux côtés de sa compa­triote Katerina Siniakova. La paire tchèque, déjà titrée en 2018, a battu Iga Swiatek et Bethanie Mattek‐Sands en deux manches : 6–4, 6–2.

Ainsi, Barbora Krejcikova devient le première joueuse à remporter le simple et le double la même année depuis une certaine Mary Pierce en 2000. Elle intègre égale­ment une liste courte et pres­ti­gieuse composée de, s’il vous plait, Martina Navratilova, Virginia Ruzici, Chris Evert, Margaret Court et Billie Jean King. Rien que ça.