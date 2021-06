Consultant star pour le quoti­dien espa­gnol El Pais dans lequel il rédige régu­liè­re­ment des chro­niques, Toni Nadal a tenté d’ana­lyser la défaite de son neveu en demi‐finales de Roland Garros face à Novak Djokovic. Selon lui, Rafa a manqué de force mentale : « Sur ce parcours, sa saison sur terre a été quelque peu irré­gu­lière. Il n’a pas réussi à main­tenir sa soli­dité à tout moment et sa force mentale indes­truc­tible qui le carac­té­rise depuis toutes ces années. Après un premier set où il menait clai­re­ment 5–0, on a recom­mencé à voir une certaine insta­bi­lité dans son jeu. Un fait qui a donné des ailes à Djokovic, lui a donné confiance en ses chances de victoire et a permis au Serbe de jouer de mieux en mieux », a déclaré l’oncle le plus célèbre du circuit avant de conclure sur un message opti­miste pour l’avenir.

« Après les défaites à Roland‐Garros contre Robin Soderling en 2009 et contre Djokovic en 2015, Rafael avait la prio­rité pour récu­pérer le sceptre perdu à Paris. Et à chacune de ces occa­sions, mon neveu a fait preuve d’une déter­mi­na­tion sans faille pour soulever à nouveau la Coupe des Mousquetaires. J’ai suffi­sam­ment confiance en lui pour penser qu’il fera tout son possible pour soulever à nouveau ce trophée. Et, surtout, j’es­père qu’il s’en remettra. »