Les « anciens » se sont peu exprimés sur le sujet de la nouvelle date de Roland-Garros (20 septembre au 4 octobre). Olivier Delaitre l’a fait dans un premier temps chez nous, nous avons donc décidé de contacter Henri Leconte ce jour. Et notre gaucher préféré a été clair : « Je trouve cette décision courageuse et il faut la respecter. C’est une situation exceptionnelle et il y a beaucoup de peur. Vu de loin, on a aussi l’impression que c’est peu la « pagaille », qu’un nouveau calendrier va se construire une fois que la situation sanitaire sera réglée, et ça pour l’instant, on ne sait pas quand cela va arriver. »