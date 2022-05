De passage dans l’émis­sion C à Vous sur France 5, Amélie Mauresmo, qui a récem­ment remplacé Guy Forget pour devenir la première femme direc­trice de Roland‐Garros, s’est exprimée à ce sujet en esti­mant que la société fran­çaise avait encore beau­coup de retard sur cette ques­tion du genre.

« C’est toujours un peu la ques­tion et c’est d’ac­tua­lité d’ailleurs, mais c’est vrai que savoir qu’on en est encore à se dire ‘Pour la première fois, c’est une femme’, c’est un petit peu dommage. Donc moi, j’at­tends le jour où on passera au‐delà de tout ça, où on ne parlera plus du genre et on parlera de compé­tences, d’ap­ti­tudes. On est encore un peu à la bourre mais c’est la preuve qu’on avance et voilà ! Peut‐être que dans quelques années, on se retrou­vera et on parlera d’autres choses. »