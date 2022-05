Carlos Alcaraz a su se faire oublier depuis son incroyable parcours sur le Masters 1000 de Madrid où il a battu coup sur coup Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev avant de soulever le trophée du vain­queur. Forfait à Rome, le jeune espa­gnol a pris le temps de soigner quelques bobos tout en lais­sant volon­tiers la pres­sion à Novak Djokovic d’ar­river en tant que grand favori à la porte d’Auteuil.

Interrogé par le quoti­dien argentin La Nacion à quelques jours de disputer son deuxième grand tableau à Roland‐Garros, le 6e joueur mondial n’a pas peur d’af­fi­cher des ambi­tions très élevées. « Je n’ai pas peur de dire que je suis prêt à gagner un Grand Chelem. Physiquement, je me sens très bien. Je suis fort menta­le­ment. Je suis un joueur fort et, au final, c’est ce qu’il faut pour remporter un Grand Chelem. Maintenant, le niveau m’ac­com­pagne. Je me sens bien et je suis assez confiant. Il y a plein de choses qui peuvent me mettre en diffi­culté mais je n’ai pas peur de dire que je suis prêt à les affronter. »