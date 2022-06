Si Rafael Nadal, héroïque, vient d’en­chaîner deux énormes batailles de plus de quatre heures, face à Felix Auger‐Aliassime et Novak Djokovic, pour rallier le dernier carré de Roland‐Garros pour la 15e fois, il demeure toujours aussi inquiet pour sa fameuse bles­sure au pied gauche. Régulièrement gêné depuis quelques mois, le « Taureau de Manacor » ne pourra pas résister très long­temps à la douleur, alors qu’il va fêter ses 36 ans ce vendredi, le jour de sa demie contre Alexander Zverev.

« Je suis assez expé­ri­menté ou âgé pour ne pas cacher les choses. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Comme je l’ai dit avant, je joue ce tournoi parce que nous faisons en sorte que je sois prêt, mais après, je ne sais pas ce qu’il va se passer. J’ai ce que j’ai au pied. Si nous n’ar­ri­vons pas à trouver une amélio­ra­tion, une petite solu­tion, ce sera dans ce cas extrê­me­ment dur pour moi. C’est à peu près tout. Je profite de chaque jour ici, c’est une chance. Je ne pense pas trop à l’avenir. Bien sûr, je vais conti­nuer à me battre pour trouver des solu­tions. Pour l’ins­tant, nous n’avons pas trouvé de solu­tion. Donc, je me donne la possi­bi­lité de jouer une fois de plus une demi‐finale ici, à Roland‐ Garros, cela me demande beau­coup d’énergie déjà », a confié Rafa en toute transparence.