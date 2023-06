De passage en confé­rence de presse après sa victoire en deux temps face à Karen Khachanov, ce mardi en quarts de finale de Roland‐Garros, Novak Djokovic, inter­rogé sur son probable prochain adver­saire en demi‐finales, Carlos Alcaraz (opposé ce mardi soir à Stefanos Tsitsipas), n’a pas tari d’éloges sur le numéro 1 mondial.

« Il se comporte très bien. C’est une personne très gentille sur le court et en dehors. Il apporte beau­coup d’in­ten­sité sur le court. Il me rappelle quel­qu’un de son pays qui joue de la main gauche (sourire). Il mérite son succès, sans aucun doute. Il travaille dur et c’est déjà un joueur très complet qui n’a que 20 ans. Nous n’avons donc joué qu’une seule fois à Madrid l’année dernière, 7–6 dans le troi­sième set pour lui. Nous n’avons pas joué depuis. Oui, vous avez raison, dans la plupart des tour­nois de cette année, nous n’étions pas dans le même tableau, mais cette fois, nous y sommes. Si on en arrive à ce match, c’est celui que beau­coup de gens veulent voir. C’est certai­ne­ment le plus grand défi pour moi, vous savez, jusqu’à présent dans le tournoi. Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. C’est défi­ni­ti­ve­ment un gars à battre ici. J’ai hâte d’y être. Mais il doit gagner contre Tsitsipas, ne l’ou­blions pas. Nous ne pouvons pas manquer de respect à Stefanos, qui a joué des finales ici et qui est un excellent joueur depuis de nombreuses années. Voyons donc ce qui se passera ce (mardi) soir. »