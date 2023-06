On a vu un vrai bras de fer sur le Phillipe‐Chatrier cet après‐midi, mais le Serbe a encore une fois prouvé les qualités qui ont fait de lui un des plus grands joueurs de l’his­toire, et qui ont eu raison de Karen Khachanov ce mardi : 4–6, 7–6(0), 6–2, 6–4, après 3h38 de match.

On a vu une vraie bataille du fond du court aujourd’hui, et un Karen qui avait clai­re­ment l’in­ten­tion de renverser l’an­cien numéro 1 mondial. Il est entré dans le match de manière agres­sive, brea­kant Novak et gardant l’avan­tage à l’aide des ses frappes dévas­ta­trices du fond du court.

On se disait alors que le double vain­queur de Roland‐Garros allait devoir s’employer, et le deuxième set donnait raison à ses craintes. Les deux joueurs se rendent coup pour coup, et ne pouvant se dépar­tager qu’au tie‐break. Mais c’est alors que Djokovic montrait de nouveau cette force mentale qui faisait sa force, lui permet­tant d’aug­menter encore son niveau de jeu pour l’emporter.

On sentait alors que le vent avait tourné, le Serbe avait trouvé son rythme, fort de constance et de justesse, asphyxiant le Russe et se montrant intrai­table dans les moments impor­tants, causant un troi­sième set à sens unique.

Malgré un nouveau break contre lui dans la dernière manche, Khachanov se montrait plein de ressources pour tenter de revenir, avec un débreak notam­ment, mais Djokovic restait solide, rebrea­kait et finis­sait par l’emporter.

Un match disputé qui fait office d’avant‐goût de ce que pour­rait être la rencontre entre Djokovic et Alcaraz, qui jouera Tsitsipas pour un éven­tuel choc des titans en demi‐finale.