Consultant pour Prime Video et assis­tant au match entre Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas ce mardi soir en quarts de finale de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga, invité à réagir à la démons­tra­tion de l’Espagnol lors des deux premiers sets (6−2, 6–1 en 1h), était un peu abasourdi par le scénario de la rencontre.

« C’est même pas drôle. Ce qui s’est passé dans la première manche et ce dont on avait peur, se confirme. C’est‐à‐dire que Carlos Alcaraz est bien au‐dessus aujourd’hui. Et il le fait sentir, il appuie dessus et on sent un Stefanos Tsitsipas complè­te­ment impuis­sant. Ce qui est très diffi­cile sur cette surface, c’est qu’on a pas beau­coup d’op­tion lors­qu’on a un joueur qui est vrai­ment au‐dessus de soi, on ne peut pas monter à la volée au bluff ou faire d’autres choses parce que là ça va vrai­ment très vite. Donc, c’est très compliqué jusqu’à présent. »