Le message inscrit par Novak Djokovic sur la caméra après sa victoire du premier tour n’a visi­ble­ment pas plu à la Ministre des Sports, Amélie Oudéa‐Castéra, qui inter­ve­nait dans Telematin ce mercredi.

« Djokovic, je pense que ce n’est pas appro­prié, clai­re­ment, donc la direc­trice du tournoi a pu s’en­tre­tenir avec lui, avec son entou­rage. Il ne faut pas que ça se repro­duise, il y a un prin­cipe de neutra­lité, ce que les Anglais appellent le ‘Field of Play’. Quand on porte des messages qui mettent en avant les droits de l’homme, des valeurs qui rapprochent les peuples, on peut les exprimer et un sportif est libre de le faire. En l’oc­cur­rence, c’est un message qui est mili­tant et très poli­tique et je pense qu’il ne faut surtout pas a fortiori, surtout dans les circons­tances actuelles, se lancer là‐dedans et qu’il ne faut pas que ça se reproduise. »