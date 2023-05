Lors de sa confé­rence de presse à l’issue de son match, Richard Gasquet a déclaré sa flamme au tournoi pari­sien et a pu répondre aux ques­tions entou­rant la suite de sa carrière.

Battu par un autre fran­çais, Arthur Rinderknech, au premier tour après 4 sets et 3h11 de jeu, le Français de 36 ans a envi­sagé un éven­tuel baisser de rideau sur la prochaine édition du Grand Chelem fran­çais, pour boucler la boucle.

« C’est sûr que finir là, c’est le plus beau. On a tous regardé la télé quand on était jeune et finir ici, à Paris, il n’y a pas plus belle fin. C’est une possi­bi­lité de finir l’année prochaine ici. Cela peut se finir comme cela. »