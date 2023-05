En confé­rence de presse après sa victoire en quatre sets contre Christopher Eubanks au premier tour de Roland‐Garros (6−4, 3–6, 7–6, 6–2, en 2h53 de jeu), Holger Rune a été inter­rogé sur ses chances de remporter le tournoi.

« Évidemment, le tableau est plus ouvert, puisque Rafa n’est pas là, mais une fois de plus, il reste Alcaraz, Novak, ce sont les favoris. Nole a 22 Grands Chelems… Il a telle­ment d’ex­pé­rience dans ces tournois‐là… Le tableau est plus ouvert, c’est certain. Plus ouvert parce que si Rafa n’est pas là. Il aurait été le grand favori s’il avait été là. Et aussi, j’ai vu que Daniil a perdu aujourd’hui, donc tout peut arriver », a constaté le 6e joueur mondial.