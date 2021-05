Malmené par un entre­pre­nant Pierre‐Hugues Herbert au premier tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner est quand même parvenu à s’en sortir malgré quelques vertiges et une balle de match sauvée. Le jeune italien n’a certes que 19 ans mais il possède déjà le mental d’un vrai cham­pion. En confé­rence de presse d’après match, il a d’ailleurs insisté sur cette partie déter­mi­nante du jeu.

« Il servait très bien. J’ai eu du mal sur mes services. Il m’a fallu un certain temps pour comprendre comment gérer la situa­tion. Ce n’est pas facile de jouer contre un adver­saire comme lui, car il ne vous donne pas beau­coup de rythme. Si vous n’êtes pas dans le bon esprit, vous pouvez rapi­dem­ment perdre le fil. Et c’est toujours la faute du joueur, c’est la chose la plus impor­tante dans ce sport. Le mental est un coup à part entière. J’essaie toujours de me donner à 100%, mais dans certains jeux, vous avez un peu de chance, comme aujourd’hui. Dans ce sport, il y a beau­coup d’im­por­tance mentale. »