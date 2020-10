En plus d’être extrêmement talentueux, la pépite Jannik Sinner (19 ans) semble droit dans ses baskets.

« Les joueurs sont souvent nerveux, je m’inclus dedans, c’est pourquoi j’essaie toujours de rester calme dans tout ce que je fais sur le court. Mon personnage est comme ça, bien qu’après en dehors du tennis je m’amuse aussi comme les autres, tu ne peux pas penser toute la journée au tennis. J’ai cassé une raquette, même si je ne le ferai plus, je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. En ce moment en Italie, il y a beaucoup de jeunes garçons qui me regardent et je dois être un exemple pour eux », a-t-il assuré dans des propos rapportés par Punto de Break.

Belle mentalité pour l’Italien qui réalise un excellent début de Roland-Garros. Il n’a pas concédé un set contre David Goffin et Benjamin Bonzi. Il affronte Federico Coria ce vendredi pour une place en huitièmes de finale.