Époustouflant en quarts de finale de Roland‐Garros mardi soir contre Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz a obtenu deux balles de match à 5–2 dans le troi­sième set. Mais il a fina­le­ment dû attendre le tie‐break avant de s’im­poser, suite à un un sursaut d’orgueil de son adver­saire.

En direct sur Prime Video, Jo‐Wilfried Tsonga a rapi­de­ment évoqué cette seule fausse note du match pour l’Espagnol de 20 ans.

« Il faut quand même rappeler qu’il doit gagner le match 6–1, 6–2, 6–2. La vérité, c’est que de temps en temps, il a encore des petits creux. Contre un Djokovic, ce petit creux peut coûter très très cher. Parce que vendredi, tu te retrouves dans un tie‐break contre Djokovic qui va rien rater. Finalement tu perds le tie‐break, tu te retrouves au quatrième set et là, le combat est engagé et il peut se passer vrai­ment des choses. Effectivement, il n’y a pas eu de match pendant prati­que­ment toute la partie puis on a un Tsitsipas qui a montré qu’il était 5e mondial. Il aurait pu se décourager. »