Même s’il travaille pour le tournoi de Roland‐Garros où il inter­view les joueurs et les joueuses sur le court lors de cette édition 2023, Mats Wilander n’hé­site néan­moins pas à dire tout haut ce qu’il pense tout bas.

Alors qu’il était invité à réagir sur les antennes d’Eurosport à la program­ma­tion très mascu­line des sessions de nuit (six matchs mascu­lins pour six sessions de nuit jusqu’à présent), le Suédois n’a pas mâché ses mots et a même trouvé une solu­tion au cas où le match féminin en ques­tion ne s’éter­ni­se­rait pas.

« Je pense qu’il est ridi­cule de ne pas programmer des matchs fémi­nins en session de nuit. C’est un problème telle­ment facile à résoudre. Vous ajoutez une paire fran­çaise en double mixte où les matchs sont plus courts, ils ne jouent pas trois sets, ils jouent un tie‐break à un set partout. Il ne reste plus qu’à leur offrir une heure de diver­tis­se­ment supplé­men­taire au cas où Iga Swiatek joue­rait. Les gens ici aime­raient soutenir une équipe mixte fran­çaise en double sur le court central. Je ne pense pas que le problème soit là, je pense qu’il y a un autre problème parce que le problème est très facile à résoudre. »