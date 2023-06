Karen Khachanov summing up Rafa Nadal’s domi­nance at Roland Garros in 4 seconds :



“Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa. Rafa.”



He’s not lying 😂



pic.twitter.com/TDaYLKxhqx