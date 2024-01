Avant de retrouver Stefanos Tsitsipas ce vendredi à l’oc­ca­sion des quarts de finale de la United Cup entre l’Allemagne et la Grèce, Alexander Zverev présen­tait un bilan assez négatif (9−4 pour le Grec).

Vainqueur après deux sets et 1h40 de jeu (6−4, 6–4), Sascha s’est notam­ment montré intrai­table sur son service avec 14 points perdus dont seule­ment trois derrière sa deuxième balle.

À l’issue de la rencontre, le 7e joueur mondial, parti­cu­liè­re­ment élogieux envers son adver­saire, a expliqué ce qui a, selon lui, fait la diffé­rence par rapport à leurs précé­dentes confrontations.

« Stefanos est l’un des meilleurs joueurs offen­sifs, si ce n’est le meilleur joueur offensif du circuit. Je devais donc être encore plus agressif que lui. Lorsqu’il rentre dans le court, c’est extrê­me­ment diffi­cile de jouer et c’est l’une des raisons pour laquelle je n’ai pas un bon bilan contre lui. L’Allemagne avait besoin de cette victoire et je suis heureux d’avoir apporté ce point. »

À noter que l’Allemagne s’est imposée après le double mixte décisif face à la Grèce et retrou­vera l’Australie pour une place en finale.