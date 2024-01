Après être revenu avec plus de préci­sions sur l’alerte physique dont il a été victime au niveau de sa hanche gauche, opérée au mois de juin dernier, lors de sa défaite ce vendredi face à Jordan Thompson en quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane, Rafael Nadal, inter­rogé en confé­rence de presse sur l’in­ten­sité de cette douleur, a affirmé qu’elle n’était pas importante.

Mais l’Espagnol veut attendre de savoir comment il se sentira au réveil avant de dresser un premier bilan de son retour à la compétition.

« L’intensité de la douleur sur le match n’était pas impor­tante. Les faits, c’est que j’ai pu jouer trois matches ici. Si ce que j’ai ressenti n’est pas grave, ça restera une semaine très posi­tive. Si c’est quelque chose de grave, ça ne sera pas une semaine posi­tive. Mais ce n’est pas le jour pour parler de ça. On verra comment je me sens lors des deux prochains jours. Si je ne me sens pas bien, on ira faire des tests pour contrôler. »