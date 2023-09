En tant que cham­pion en titre de l’US Open, Carlos Alcaraz a forcé­ment énor­mé­ment de pres­sion sur les épaules. Une situa­tion à laquelle l’Espagnol ne veut pas penser. Qualifié en quart de finale où il affron­tera Zverev, Alcaraz a confié en confé­rence de presse que le fait d’être le cham­pion en titre n’af­fec­tait pas son jeu :

« Eh bien, honnê­te­ment, je n’ai rien ressenti de diffé­rent. J’essaie de ne pas penser au fait que je sois le cham­pion en titre. J’essaie juste de me concen­trer sur mon jeu, sur ce que je dois faire pour mettre mon meilleur niveau sur le terrain. Pour moi, le plus impor­tant est d’être satis­fait du niveau que je donne sur le terrain. C’est la seule chose dont je me soucie en ce moment. J’ai toute la pres­sion que les gens mettent sur les cham­pions en titre. J’essaie de supprimer cette pres­sion et de me concen­trer sur mon jeu »