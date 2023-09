La pres­sion pendant les matchs est parfois diffi­cile à gérer pour les joueurs, mais aussi pour les proches… C’est le cas pour le père de Zverev qui est souvent présent pour admirer les pres­ta­tions de son fils, et il faut bien trouver une solu­tion pour se détendre… :

« Je me souviens quand mon frère jouait sur le circuit, j’avais l’ha­bi­tude de m’as­seoir près de mon père et il chan­tait toujours quelques chan­sons, n’im­porte laquelle de Whitney Houston ou n’im­porte quel autre chan­teur de la vieille école. Les gens ne le savent pas, mais ils chantent souvent lors­qu’ils sont dans le box, c’est leur façon de rester aussi détendu dans les moments les plus tendus. »