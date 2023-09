Solide vain­queur de Lloyd Harris cette nuit pour le compte du deuxième tour de l’US Open, Carlos Alcaraz, lors de sa confé­rence de presse d’après match, a reconnu qu’il aimait tout parti­cu­liè­re­ment regarder les scores de ses collègues.

« J’adore regarder les matchs et suivre les résul­tats, quelle que soit la partie du tableau. J’aime les Grands Chelems parce qu’il y a telle­ment de matches inté­res­sants à suivre et la vérité est que je passe toute la journée à véri­fier les scores des autres joueurs toute la journée pour savoir qui a perdu plus tôt que prévu », a déclaré le numéro 1 mondial qui n’a égale­ment pas manqué de faire remar­quer que le tableau de son rival Novak Djokovic s’était consi­dé­ra­ble­ment ouvert.