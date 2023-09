Laslo Djere va affronter ce vendredi son compa­triote et numéro 1 mondial, Novak Djokovic, pour le compte du 3e tour de l’US Open. Les deux joueurs qui se connaissent bien se sont déjà affrontés une fois dans un match assez serré l’année dernière à Belgrade où Djokovic l’avait emporté diffi­ci­le­ment en 3 sets (2−6, 7–6, 7–6). Mais cette fois, Laslo entend bien prendre sa revanche malgré l’im­men­sité de la tâche.

« Je vais vrai­ment essayer de l’aborder comme n’im­porte quel autre match, comme le troi­sième tour de l’US Open. Mon objectif est de me battre sur chaque point et de jouer mon meilleur tennis. Je pense que ce sera la clé contre Novak. Évidemment à Belgrade il n’était pas dans sa meilleure forme, mais je me suis rendu compte que je pouvais riva­liser avec lui, ainsi que face à d’autres joueurs du Top 10. Je sais que je peux jouer contre ces gars‐là. Je suis sûr qu’ils sont à un niveau diffé­rent du mien, surtout Novak. Mais je pense que je peux faire un bon match contre lui. Et main­te­nant il joue beau­coup mieux qu’à l’époque. Je ne ferai donc pas trop confiance à cette expé­rience de l’année dernière. Je vais essayer de me concen­trer sur ce match. »