Alexander Zverev avait beau­coup de choses à dire lors de son passage en confé­rence de presse après sa victoire au 2e tour face à son compa­triote Altmaier ce jeudi.

Car après avoir parlé de manque de respect à propos de tous ceux qui anti­ci­paient déjà une finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic tout en esti­mant qu’il n’avait pour l’ins­tant pas le niveau pour riva­liser avec eux, l’Allemand a égale­ment évoqué son futur adver­saire au 3e tour, un certain Grigor Dimitrov.

« S’il a battu Murray en trois sets, c’est qu’il joue très bien. Ce qui me surprend le plus dans sa carrière profes­sion­nelle, c’est qu’il n’a jamais atteint une finale de Grand Chelem. Il est vrai qu’elle a coïn­cidé avec l’apogée du Big 3 et que ces dernières années, des joueurs comme Stefanos ou moi‐même ont joué de manière plus régu­lière. Gagner un Grand Chelem est très difficile. »