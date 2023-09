Sascha Zverev revient petit à petit à un niveau digne de son talent. Il l’a confirmé en domi­nant son compa­triote Almaier qui est un sacré joueur comme il l’avait prouvé lors d’un duel dingo face à Sinner à Roland‐Garros. Alexander a donc fait le plein de confiance avant d’af­fronter Dimitrov facile vain­queur de Murray.

En confé­rence de presse, l’Allemand a voulu pointer du doigt une situa­tion qui l’agace. En fait, il est fatigué de lire et d’étendre un peu partout que la seule finale possible et probable sera un duel entre Djokovic et Alacaraz.

« C’est un manque de respect envers les autres que de supposer qu’ils sont prédes­tinés à jouer la finale. Il y a beau­coup de joueurs qui peuvent éviter ce duel et qui vont tout donner »